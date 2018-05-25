Прокуратура подозревает брачного афериста из Молдовы в обмане еще одной киевлянки

Мужчина предложил женщине выйти за него замуж и скрылся с деньгами, которые ее родители выделили на свадьбу

Брачному аферисту из Молдовы объявили еще одно подозрение.

Напомним, жертвами 32-летнего гражданина республики Молдова стали несколько женщин и их родственников из разных регионов Украины.

Очередной жертвой мошенника стала киевлянка, с которой он познакомился в июле прошлого года. Представившись акционером иностранного банка, он вскоре предложил женщине пожениться и даже назначил дату свадьбы. На празднование и другие нужды родители потерпевшей выделили деньги, часть из которых аферист потратил на свадебный наряд, а остальные (почти 130 тыс. гривен) оставил себе. Завладев деньгами невесты, аферист скрылся.

По этому эпизоду Киевской местной прокуратурой №8 злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 190 УК Украины – завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), которое нанесло значительный ущерб потерпевшему, совершенное повторно.

Отметим, что мужчина находился в международном розыске и был задержан в столице в апреле текущего года. Представляясь работником администрации президента Украины, он входил в доверие женщинам и предлагал им выйти за него замуж. Одновременно аферист успевал обмануть и родственников этих женщин, предлагая совместный бизнес и принимая на это деньги.

На сегодня, кроме последнего эпизода, на счету злоумышленника еще шесть доказанных фактов мошенничества на сумму 1,5 млн гривен, по которым ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2016 году в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тыс. долларов. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, жертвами злоумышленника стали жительницы Киевской, Кировоградской и Одесской областей.

Как мы писали ранее, брачные аферисты буквально всеядны, так что в их сети могут попасть как обеспеченная женщина с неудавшейся личной жизнью, так и мечтательная библиотекарша средних лет или пенсионерка с однокомнатной квартирой.