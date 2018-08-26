"Пьяное" ДТП и перевернувшиеся на дороге инкассаторы: в Киеве случились две крупные аварии (видео)

Сегодня, 13:22

Утром пьяный водитель выскочил на "встречку", а позже инкассаторы не разминулись с еще двумя машинами

Инкассаторы попали в ДТП. Фото: dtp.kiev.ua
Инкассаторы попали в ДТП. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве сегодня произошли два серьезных ДТП, в которых было, если не все, то многое – перевернутая инкассаторская машина, пьяный неадекватные водитель, пострадавшие. Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua в Facebook.

Утром на Воздухофлотском проспекте на мосту нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой, после чего улетел в столб. В результате аварии пострадала не пристегнутая пассажирка автомобиля Touareg. Водитель вел себя неадекватно и препятствовал действиям полицейских.

Немногим позже на пересечении Антоновича и Федорова в Киеве столкнулись три автомобиля, в том числе инкассаторский, который и вовсе перевернулся. В результате пострадали два человека, один из них – сотрудник инкассаторской службы.

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Как мы сегодня писали, ночью в Киеве "коктейлем Молотова" сожгли внедорожник. Неизвестные подъехали к припаркованном автомобилю и бросили в него зажигательную смесь. Владелец сгоревшей машины догадывается, кто это мог сделать.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.
Киев, ДТП, водитель, инкассаторы, автомобиль
Источник:

"Сегодня"

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