Жуткое ДТП в Киеве: перебегавшего Проспект победы мужчину разорвало

Неподалеку находился подземный переход, но випивоху это не остановило

В ночь на пятницу, 24 августа, в Киеве произошло жуткое ДТП жертвой которого стал мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.

ОБ этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Трагедия случилась на проспекте Победы в районе Киевского политехнического института, где выпивший мужчина попытался перебежать дорогу, игнорируя тот факт, что неподалеку находится подземный переход.

От удара об автомобиль тело погибшего мужчины разорвало на части, сообщает паблик.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, сутками ранее в Киеве на улице Братиславской автомобиль Fiat насмерть сбил пешехода, который ночью переходил дорогу в неустановленном месте, когда попал под автомобиль.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек: