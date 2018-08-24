Жуткое ДТП в Киеве: перебегавшего Проспект победы мужчину разорвало

Сегодня, 09:35

Неподалеку находился подземный переход, но випивоху это не остановило

Жуткое ДТП в Киеве: перебегавшего Проспект победы мужчину разорвало

В ночь на пятницу, 24 августа, в Киеве произошло жуткое ДТП жертвой которого стал мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте.

ОБ этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Трагедия случилась на проспекте Победы в районе Киевского политехнического института, где выпивший мужчина попытался перебежать дорогу, игнорируя тот факт, что неподалеку находится подземный переход.

От удара об автомобиль тело погибшего мужчины разорвало на части, сообщает паблик.

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Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, сутками ранее в Киеве на улице Братиславской автомобиль Fiat насмерть сбил пешехода, который ночью переходил дорогу в неустановленном месте, когда попал под автомобиль.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В Нацполиции подсчитали, что ДТП в Украине происходят каждые три минуты, а каждые 2,5 часа в аварии гибнет человек:
Киев, ДТП, жертва, кпи, проспект победы
Источник:

"Сегодня"

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