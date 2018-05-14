Словесный конфликт перерос в драку: подробности избиения сына Шуфрича

Полицейские устанавливают участников драки и проверяют их возможную причастность к правоохранительным органам

Правоохранители расследуют уголовное производство по 2 ст. 296 – хулиганские действия, совершенные группой лиц, – по факту драки, которая произошла в ночь на 13 мая с участием старшего сына нардепа Нестора Шуфрича Александра.

Об этом "Украинской правде" сообщила представитель отдела коммуникаций полиции Киева Ирина Левченко.

"По предварительной информации, возник словесный конфликт между двумя группами лиц в этом заведении, он перерос в драку, один человек получил травмы. Сейчас оперативники поехали на место, чтобы изъять записи камер видеонаблюдения", – сказала Левченко.

Она не смогла уточнить, действительно ли во время драки избили сына Шуфрича, и какой степени травмы он получил.

"Один человек получил травмы. Будет судебно-медицинская экспертиза после завершения лечения", - сказала Левченко.

Она также добавила, что полицейские устанавливают участников драки и проверяют их возможную причастность к правоохранительным органам.

"Все участники драки были в штатском. Сейчас их личности устанавливаются. Также проверят их возможную причастность к правоохранительным органам", – сказала Левченко.

По данным полиции, в настоящее время по факту драки никого не задержали.

Как сообщалось, вечером 26 августа младший сын Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Шуфричу-младшему.

30 августа Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства отца.