Смерть женщины у стоматолога в Киеве: новые подробности

Сегодня, 18:48

Полиция проводит расследование трагического случая

Женщина умерла в стоматологическом центре. Фото: ГУ НП Киева
Женщина умерла в стоматологическом центре. Фото: ГУ НП Киева

Жуткое смертельное происшествие произошло в Подольском районе столицы: как сообщала "Сегодня", на приеме у стоматолога умерла пациентка. В полиции Киева рассказали детали происшествия и открыли уголовное производство.

"В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. На вызов выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Были опрошены свидетели происшествия, взяли объяснения и у работников центра", – сообщают в ГУ НП Киева.

Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка была постоянным клиентом этого центра. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть женщины, причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты", – говорят правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Не так давно в Мариуполе умер двухлетний мальчик после общего наркоза, который ему сделали в стоматологической клинике. 

Ранее мы писали о том, что что в Днепре закрывают госклиники для взрослых и детей.

Напомним, в Украине ввели новые правила для стоматологических кабинетов с рентгеном19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу,поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327. Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года. В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгарантий учреждениям только с 1 августа 2018 года.
смерть, полиция, правоохранители, подробности, происшествия, уголовное производство
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Киев Оперативный

В Киеве во время визита к стоматологу умерла женщина - соцсети

Сегодня, 15:52

По предварительным данным, причиной смерти женщины стала реакция на анестезию

Украина

Виктор Горбачев. Фото: "novosti-n"

В Николаеве умер бывший народный депутат

30 Июля, 15:08

Бывший политик работал не только в Верховной Раде, но и в местном облсовете
Загрузка...

Другие регионы

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Черниговской области женщина умерла от отравления грибами

30 Июля, 12:17

Среди жареных сыроежек, которые употребляла женщина, вероятно, была бледная поганка

Другие регионы

Фото: pixabay.com

Смертельные игры: в Николаевской области от удара током погиб подросток

27 Июля, 12:42

По факту смерти школьника полиция открыла уголовное производство
Загрузка...