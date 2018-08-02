Смерть женщины у стоматолога в Киеве: новые подробности

Жуткое смертельное происшествие произошло в Подольском районе столицы: как сообщала "Сегодня", на приеме у стоматолога умерла пациентка. В полиции Киева рассказали детали происшествия и открыли уголовное производство.

"В полдень в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. На вызов выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Были опрошены свидетели происшествия, взяли объяснения и у работников центра", – сообщают в ГУ НП Киева.

Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка была постоянным клиентом этого центра. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, констатировали смерть женщины, причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты", – говорят правоохранители.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Не так давно в Мариуполе умер двухлетний мальчик после общего наркоза, который ему сделали в стоматологической клинике.

Ранее мы писали о том, что что в Днепре закрывают госклиники для взрослых и детей.

Напомним, в Украине ввели новые правила для стоматологических кабинетов с рентгеном. 19 октября Верховная Рада приняла медицинскую реформу,поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327. Принятый закон вступит в силу через месяц после его публикации, а вот действовать начнет поэтапно с 1 января 2018 года. В то же время государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгарантий учреждениям только с 1 августа 2018 года.