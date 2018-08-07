Университет "Украина" захватили полсотни человек: появились подробности и видео

Сегодня, 22:31

В здание Университета забежали "титушки"

facebook.com/UUkraine
facebook.com/UUkraine

Сегодня в Киеве в Университете "Украина" произошел рейдерский захват.

Информацию об этом подтвердила директор Центра инклюзивных технологий обучения в Университете "Украина" Юлия Ресенчук.

На своей страничке в Facebook она рассказала о подробностях инцидента и опубликовала видео происходящего.

По ее словам вечером в здание Университета залетели около полусотни "титушек", повалили на пол начальника безопасности университета, выгнали всех из здания.

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"Одна женщина закрылась в кабинете и долго боялась выходить, одной девушке стало плохо", – написала она.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как бороться с рейдерами. По его  словампри попытке рейдерских захватов в Украине силовики должны жестко реагировать – задерживать рейдеров и доставлять в суд. Премьер убежден, что с рейдерами нужно действовать жестко.

Также президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности".
Киев, видео, университет, рейдерский захват
Источник:

"Сегодня"

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