Университет "Украина" захватили полсотни человек: появились подробности и видео

Сегодня в Киеве в Университете "Украина" произошел рейдерский захват.

Информацию об этом подтвердила директор Центра инклюзивных технологий обучения в Университете "Украина" Юлия Ресенчук.

На своей страничке в Facebook она рассказала о подробностях инцидента и опубликовала видео происходящего.

По ее словам вечером в здание Университета залетели около полусотни "титушек", повалили на пол начальника безопасности университета, выгнали всех из здания.

"Одна женщина закрылась в кабинете и долго боялась выходить, одной девушке стало плохо", – написала она.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как бороться с рейдерами. По его словам, при попытке рейдерских захватов в Украине силовики должны жестко реагировать – задерживать рейдеров и доставлять в суд. Премьер убежден, что с рейдерами нужно действовать жестко.

Также президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности".