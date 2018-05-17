В Броварах вор заснул на месте преступления

Сегодня, 12:12

Во время осмотра у вора полиция обнаружила сверток с амфетамином

 

Уставший вор заснул. Фото: Броварской отдел полиции
Уставший вор заснул. Фото: Броварской отдел полиции

Броварские полицейские задержали вора на месте преступления.

Как сообщили в Броварском отделе полиции, парень с целью наживы проник на территорию предприятия, где раньше работал. Однако вынести краденое из помещения не смог – его "сморил" сон.

По спецлинии "102" полиции Киевщины поступило сообщение от охранника броварского предприятия. Он рассказал о том, что неизвестный пытается похитить компьютерную технику с территории. На место происшествия прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции. Там полицейские обнаружили неизвестного спящего мужчину, и разбудили его. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра у вора полиция обнаружила сверток с амфетамином.

По данному факту следователи Броварского отдела полиции открыли уголовные производства по ч.3 ст.185 (Кража с проникновением) и по ч.1 ст.309 (Незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что житель Флориды вместе с другом ворвались в соседний дом, откуда украли драгоценности и технику. И пока один из них выносил телевизор, другой улегся с награбленными украшениями на хозяйском диване. Подельник решил его не беспокоить. Разбудила вора уже полиция, которую вызвала потерпевшая хозяйка.

Также мы писали о случае, когда полиция австралийского города Эсперанс задержала вора, который пробрался в дом одной из местных жительниц. 36-летнего мужчину обнаружили пьяным в кровати, а рядом стояла почти допитая бутылка дорогого шампанского
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Источник:

"Сегодня"

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