В центре Киева болельщики устроили драку в баре

Драка развивалась очень динамично и в бой пошли столы

В Киеве на улице Саксаганского 7 молодые люди поспорили из-за футбола и устроили драку. Об этом сообщает УНН.

Две группы молодых людей, которые смотрели финальный матч Лиги чемпионов, в одном из киевских баров поспорили из-за футбольных предпочтених и начали швырять друг в друга бокалы. Драка развивалась очень динамично и в бой пошли столы.

Сообщается, что в результате драки пострадал один человек. На данный момент полиция задержала хулиганов.

Напомним, В Киеве на стадионе "Олимпийский" завершился финальный матч Лиги чемпионов: впервые главный матч европейского клубного футбола прошел в Украине. Встречались "Ливерпуль" и "Реал": испанский клуб сумел победить и завоевать третий трофей ЛЧ подряд и рекордный 13-й в истории! Наш сайт проводил онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

Накануне в центре Киева полиция задержала мужчину, который провоцировал болельщиков.

Также сообщалось, полиция задержала иностранца за избиение военного пенсионера, который вступился за женщину, у столичной станции метро "Лесная".