В центре Киева горел заброшенный дом, есть постаравший

Сегодня, 12:01

По предварительным причинам, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем

В центре Киева горел заброшенный дом, есть постаравший
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве вчера днем спасателей вызвали на Пушкинскую 20а: там загорелось одноэтажное заброшенное здание, сообщает ГСЧС столицы.

По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что в подвале горит мусор и деревянные конструкции на площади 30 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению.

Во время тушения пожарные спасли мужчину, которого передали работникам медицинской службы. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, однако окончательную причину установит следствие.

Как сообщалось, вчера также произошел пожар на ул. Даниила Щербаковского, 63, на Нивках. Во время тушения пожара с 8-го и 9-го этажей были спасены 4 человека и эвакуированы 15 жильцов дома. Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Напомним, недавно в жилом доме на проспекте Рокоссовского произошел пожар, в результате которого полностью выгорела квартира.

Также на днях на уровне восьмого этажа в девятиэтажном жилом доме в шахте лифта возник пожар. В 23:24 пожар был локализован, а в 23:34 – ликвидирован. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировали 20 человек.
Киев, пожар, Пушкинская, пожарные, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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