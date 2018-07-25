Водителю "Хаммера", насмерть сбившего ребенка в Киеве, объявили о подозрении

Водителем, сбившим вчера поздно вечером на переходе в центре Киева 10-летнюю девочку, оказался Кирилл Островский, бывший боксер 1995 года рождения, говорится в сообщении группы "Киев Оперативный" в Facebook.

В соцсетях сообщили, что сейчас парень является владельцем и инвестором фирмы, торгующей сладостями.

Напомним, по словам очевидцев во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя не было.

Между тем, сообщается, что после наезда водитель пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. Возмущенные очевидцы аварии пытались совершить самосуд.

Сейчас водителю автомобиля Hummer сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"), сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Да, он (водитель – Ред.) 1995 года рождения. Водитель был задержан, ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следователь задержал его по ст. 208 УПК. Будет подготовлено представление в суд по избранию меры пресечения. Следственные действия продолжаются. У него отобраны биологические образцы для проведения экспертизы на установление факта алкогольного или наркотического опьянения", – говорится в сообщении.

Крищенко также подтвердил, что подозреваемый пытался сбежать с места происшествия. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее в городе Мерефа в Харьковской области пожилого мужчину на пешеходном переходе сбил грузовой автомобиль. В результате аварии 65-летнему мужчине оторвало стопу. Кроме того, ему диагностировали закрытый перелом бедра и травматический шок. Пострадавшего доставили в харьковскую больницу.

Напомним, в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка,ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.