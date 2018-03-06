В центре Киева зарезали молодого парня – СМИ

Во вторник, 6 марта, в центре Киева убили парня.

Как сообщает "Информатор", ЧП произошло около 10 утра на улице Лютеранской, 30.

По словам полицейских, молодой человек получил ножевое ранение. Его госпитализировала скорая помощь, однако он скончался. Причина конфликта и личность нападающего неизвестны. Пресс-служба полиции данное происшествие не комментирует. Подробности выясняются.

Во дворе дома огромная лужа крови. Вход во двор перекрыт. На месте работают эксперты. Предварительно передана ориентировка, разыскивают мужчину 30-35 лет, ростом 185 сантиметров, спортивного телосложения. У полицейских якобы есть информация, что нападавший скрылся в подъезде.

На место прибежала жена убитого. Спустя 30 минут ей сообщили, что ее муж умер. Девушке в состоянии шока пришлось вызвать "скорую". Предварительно, парню было 22 года.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Маяковского в Киеве произошло жестокое убийство. В полицию обратился мужчина, сообщив, что его сестра второй день не отвечает на звонки. На место выехали сотрудники полиции. В ванной комнате обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.

Кроме того, мы сообщали о случае, когда в Киеве мужчина убил жену шваброй. В квартире между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Мужчина начал бить женщину металлической шваброй. В результате от полученных травм потерпевшая скончалась.

Также в 2017 году в Киеве мужчина из ревности убил жену. Сначала между супругами возникла ссора, а потом мужчина с кулаками набросился на женщину. Когда он утром проснулся, жена уже была мертва.