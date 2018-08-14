В камере экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, оружие и алкоголь

Правоохранители провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО в Киеве, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты "Торнадо" устроили бунт. Об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои? #торнадо", – написала Сарган и обнародовала несколько фотографий.

На снимках видны флаг со свастикой, бутылки с дорогим алкоголем, самодельные биты и мотки веревок и тому подобное.

Как сообщалось, 9 августа бывшие бойцы батальона "Торнадо", которых обвиняют в убийствах, жестоких пытках и изнасилованиях в Луганской области в 2014-15-ом годах, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщили "Сегодня" в пенитенциарной службе, обвиняемые готовили массовые беспорядки в СИЗО, грабили сокамерников и угрожали им. Утром – экс-бойцов обыскали, нашли телефоны и горючее. Кто пронес в изолятор эти запрещенные предметы, сейчас выясняют. После обысков троих "торнадовцев" решили перевезти в другой изолятор. Узнав об этом, обвиняемые забаррикадировались в камерах.

Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам. Их отстранили от работы.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты "Торнадо" обвиняли в "создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия".

Это – не единственные обвинения. Тем временем во время сегодняшней трансляции из камеры осужденные заявили, что дело против них сфабриковано и готовится апелляция. Также они заявили, что собрали доказательства своей невиновности.

След батальона "Торнадо" появился и в недавнем громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.