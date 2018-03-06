В Киеве арестовали мужчину, который поиздевался над школьницей

Злоумышленник ранее уже был судим за изнасилования

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении 35-летнему мужчине, который изнасиловал 15-летнюю девушку.

"1 марта 2018 года, находясь в помещении заброшенного здания в парке "Дружбы Народов", подозреваемый изнасиловал неестественным путем несовершеннолетнюю девушку, нанеся ей тяжелые телесные повреждения. После чего он забрал мобильный жертвы и скрылся с места совершения преступления", – сообщают в прокуратуре Киева.

На следующий день правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, который уже был неоднократно судим, в том числе за изнасилование.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 153 ("Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом"), ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"), ч. 2 ст.186 ("Грабеж") УК Украины. Деснянский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали правоохранители.

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