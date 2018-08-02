В Киеве бесследно исчез молодой мужчина: к поискам привлекли Нацгвардию
В последний раз киевлянина видели на Троещине
В Киеве продолжаются поиски пропавшего 32-летнего мужчины, жителя Деснянского района Сергея Примака. Как сообщают в полиции Киева, в последний раз его видели вечером 27 июля на улице Сабурова.
"К правоохранителям обратились коллеги и жена киевлянина. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий: проверили медицинские учреждения, опросили местных жителей, знакомых. Установлено, что ночью его видели несколько человек, но до дома он так и не дошел", – сообщают в ГУ НП Киева.
Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "пропавший без вести".
"К обследованию территории района привлекли сотрудников Национальной гвардии Украины. К сожалению, до сих пор местонахождение мужчины неизвестно", – говорит начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.
К поискам привлекли Нацгвардию. Фото: ГУ НП Киева
Приметы Сергея: рост 190 см, темные волосы, среднее телосложение, был одет в белую рубашку, темные штаны, пиджак и черные замшевые туфли. При себе он мог иметь черный рюкзак.
Сергей Примак. Фото: ГУ НП Киева
Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят сообщать по телефонам 097-619-52-37 (уголовный розыск), 067-650-69-22 (оперативный дежурный), 546-76-85, 515-87-83 или 102. Также можно обращаться по адресу управления полиции: ул. Драйзера 9-б.
Напомним, ранее в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка. Полиция Дарницкого района разыскивает несовершеннолетнюю Анну Гак, 2003 года рождения.
Ранее мы сообщали, что Днепровским управлением полиции в Киеве разыскивается несовершеннолетняя Кощий Татьяна Порфириевна, 2001 г.р.
Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.