В Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто: видео

По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев

В Киеве в понедельник, 20 августа, на Днепровской набережной произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась в 20:20 в районе дома №13, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Как видно из видеозаписи, водитель автомобиля BMW на большой скорости влетел в припаркованные автомобили.

"Хотя на месте было аж 4 экипажа скорой помощи, по предварительной информации – пострадавших удалось избежать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция так и не смогла выяснить, кто был за рулем, однако арестовала нескольких очевидцев.

"У главного подозреваемого при себе был травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг. Дальше со слов очевидцев: "Приехал автомобиль с номерами 7777 быстро забрали все личные вещи из БМВ"", – говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Также сообщается, что патрульные во время своих длительных разбирательств арестовали несколько очевидцев.

"Одного за то, что он коснулся патрульной машины, второго – за оскорбления в сторону представителя нацполиции. Все длилось около двух часов. Собралось больше сотни людей, которые требовали освидетельствования на алкоголь. Несколько раз возникла потасовка между патрульными и гражданами", – пишет издание.

Напомним, накануне под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Погибло 4 человека, еще трое находятся в реанимации.

Ранее в ДТП с полицейским "Приусом" в Сумах пострадали 5 человек.

Также мы писали, что в Харьковской области в результате ДТП с участием экс-чиновника погибли три человека. По предварительным данным, Lexus двигался по главной дороге со стороны города Харькова в направлении Старого Салтова, а ВАЗ выезжал со второстепенной дороги от села Песчаное. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине "скорой помощи".