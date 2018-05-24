В Киеве грузовик насмерть сбил бабушку возле супермаркета

В Киеве на улице Василенко, 19 (Соломенский район), произошел трагический случай.

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, возле одного из супермаркетов водитель грузовика, который сдавал назад, не заметил пожилую женщину и переехал ее. К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас на месте работают правоохранители.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/vlad.life

Напомним, похожий случай произошел в марте в этом же районе на улице Героев Севастополя. Во дворе одного из домов 21-летний водитель Mercedes Vito сдавал назад, не заметил женщину-пешехода и травмировал ее. В карете скорой медицинской помощи 81-летняя киевлянка умерла.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.