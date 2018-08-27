В Киеве из горящего общежития спасли 14 человек

В столице сегодня утром загорелось семейное общежитие на ул. Бажова, 12 в Днепровском районе города. Спасателей на место происшествия вызвали в 9:50, сообщает ГСЧС Киева.

Как оказалось, возгорание произошло в одной из жилых комнат на втором этаже пятиэтажного здания. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению. В 10:17 огонь на площади пяти квадратных метров был локализован, а в 10:30 – ликвидирован.

Во время тушения пожара спасли мужчину с подозрением на отравление продуктами горения, его забрали в больницу. Также на безопасное расстояние из дома были выведены 14 человек.

На место происшествия выезжало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

К счастью, погибших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщалось, на выходных в общежитии одного из столичных университетов произошел пожар, в результате которого были повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты.

Напомним также, что в субботу, 25 августа, произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему.

Кроме того, пожар вспыхнул в Хмельницком на вещевом рынке. В результате загорелись торговые киоски на площади 80 квадратных метров.



