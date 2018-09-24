В Киеве из-за непогоды на автомобили упали ветки деревьев

В связи с непогодой, дождем и сильными порывами ветра в нескольких районах столицы упали деревья и ветки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

В частности, на улице Семьи Правовых (ранее Гайдара) из-за сильных порывов ветра ветви упали на припаркованные автомобили. Водителям порекомендовали не парковать автомобили под большими старыми деревьями.

Кроме того, утром на переезде между улицами Ивана Франко и Ярославов Вал упало дерево. Убирали упавшие ветви и в Шевченковском районе города. Как сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений этого района, еще с утра были убраны упавшие возле жилых домов и офисов деревья.

В КП "Киевпастранс" предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий и увеличением пробок в городе возможны задержки в работе наземного общественного транспорта.



















Напомним, в ночь на среду, 26 сентября, в Киеве возможны заморозки до 0-5°С. Будет дождливо и облачно. Как отметила синоптик Наталка Диденко, во вторник, 25 сентября, в Киеве будет облачно, влажно и холодно. Температура воздуха днем составит 10-12°С, ночью – 6-8°С.

Как известно, во Львове сегодня ветер крушит деревья и остановки. По информации синоптиков, в некоторых местах возможен первый сентябрьский снег. О мокром снеге говорят и в Карпатах.