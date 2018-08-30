В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус, есть пострадавшие

Сегодня, 18:06

Ушибы и ссадины получили двое пассажиров, которые ехали в маршрутке 

В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус, есть пострадавшие

В Киеве сегодня днем произошло ДТП при участии маршрутки №421 и троллейбуса №27. Столкновение транспорта произошло на улице Телиги, на остановке "АЗС", на подъеме в сторону метро "Дорогожичи".

Троллейбус отъезжал от остановки, когда в него врезалась маршрутка. Изначально появилась информация, что в результате ДТП травмы получили четверо пассажиров маршрутки и ее водитель – разбитые носы и лица. Как рассказали очевидцы, на место приехали несколько "скорых" и полиция.

По предварительным данным, водитель маршрутки нарушил правила и въехал в троллейбус. Кстати, транспортные средства не получили сильных повреждений.

Как стало известно позже, в маршрутке травмы получили двое пассажиров – ушибы и ссадины. От госпитализации они отказались. Причину ДТП должны установить правоохранители.

Напомним, на днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.
Киев, ДТП, маршрутка, троллейбус, столкновение, дорогожичи
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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