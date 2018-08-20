В Киеве на мусорке нашли мертвого младенца: детали от полиции

Жуткое происшествие произошло в Шевченковском районе столицы. На ул. Андрущенко возле мусорных баков было обнаружено тело новорожденного ребенка.

"Сообщение в полицию поступило в субботу около 21:00. По вызову тут же выехали следственно-оперативная группа, кинологическая служба, судебно-медицинский эксперт. Тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти находилось в переносной сумке для младенцев. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти", – сообщают в ГУ НП Киева.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и неподалеку, в нежилом помещении, нашли мать малыша. 32-летняя уроженка Сумской области сначала сказала, что родила ребенка в больнице, а потом призналась, что малыш появился на свет в том же нежилом помещении около 4 утра 17 августа.

"По словам женщины, утром через сутки она заметила, что мальчик не подает признаков жизни. Вечером в тот же день она положила мертвого сына в сумку, вынесла к мусорному баку, а вернувшись, продолжила употреблять алкогольные напитки", – рассказывают правоохранители.

Данные о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту внезапной смерти (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение в уголовном производстве.

Напомним, 14 марта в мусорном контейнере на заводе по переработке вторсырья в Киеве была обнаружена мертвой новорожденная девочка. Правоохранители установили, что этот мусор был привезен в период с 8 по 14 марта от дома по улице Теремковской, 3. Полиция просит граждан помочь установить, кто мать младенца. Сообщить известные вам обстоятельства этого преступления можно по телефонам: 102, (044) 525−04−04, (067) 379−55−70 или обратившись в Голосеевское управление полиции (улица Голосеевская, 15).

Ранее мы сообщали, что сотрудники правоохранительных органов российского Краснодара расследуют жуткое убийство младенца его же няней. Местная жительница подозревается в расправе над 9-месячным ребенком, которого ей оставила на воспитание женщина, гражданка Нигерии, пообещав оплату труда.