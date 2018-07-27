В Киеве на переходе внедорожник насмерть сбил женщину и протащил ее несколько метров

Сегодня, 21:04

Через 10 метров автомобиль столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре


фото espreso.tv

фото espreso.tv

фото espreso.tv

фото espreso.tv

В Киеве, где ранее водитель за рулем Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку, Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева, сообщают "Вартові.Еспресо". 

Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

Ранее в городе Мерефа в Харьковской области пожилого мужчину на пешеходном переходе сбил грузовой автомобиль. В результате аварии 65-летнему мужчине оторвало стопу. Кроме того, ему диагностировали закрытый перелом бедра и травматический шок. Пострадавшего доставили в харьковскую больницу.

Напомним, в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка,ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.
Киев, авария, ДТП, переход, женщина, Volkswagen, внедорожник

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