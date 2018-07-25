Водителю Hummer, сбившему насмерть девочку, объявили еще одно подозрение

Сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката

Водителю автомобиля Hummer, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявили о подозрении за оставление в места ДТП.

Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

"Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодексу Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего") и ч. 1 ст. 135 ("Заведомое оставление без помощи лица") УК Украины", - сообщили в ведомстве.

Указывается, что сообщение о подозрении вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

Ранее водителю автомобиля Hummer сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Ходатайство об избрании меры пресечения водителю автомобиля "Хаммер прокуратура направит в Шевченковский райсуд 26 июля.

Также стало известно, что автомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

По данным СМИ, 10-летняя девочка, которую вчера поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил "Хаммер", приехала в Киев в гости из России.

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам.Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.