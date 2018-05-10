В Киеве начался пожар в Гидропарке

В киевском Гидропарке начался пожар.

Как сообщают в пресс-службе столичного метрополитена, возгорание началось вне территории метро.

На месте работают спасатели.

Станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме.

Как мы сообщали ранее, в ноябре 2017 года на левом берегу столицы в Гидропарке произошел масштабный пожар, который был виден с правого берега Киева. Как рассказали "Сегодня" в ГСЧС Киева, в Гидропарке по неизвестной причине загорелся мусор и шины. На место выезжали пожарные и потушили пламя.

А в мае 2017 года в столичном Гидропарке ночью произошел пожар в спортивном клубе, обошлось без потерпевших.

Напомним, на Трухановом острове в Киеве 6 мая загорелось около 500 квадратных метров травяного настила и деревьев.

Как известно, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.