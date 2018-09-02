В Киеве неизвестные похитили маленького ребенка, полиция объявила план "Перехват"

Злоумышленники выхватили ребенка из рук родителей и увезли в неизвестном направлении

В Киеве, где ранее злоумышленники похитили двухмесячную девочку прямо из садика, в воскресенье, 2 сентября, неизвестные в Голосеевском районе похитили маленького ребенка.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Ребенка, которому на вид около четырех-пяти лет, вырвали из рук родителей, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, авто, на котором увезли малыша — Skoda, номерные знаки СВ 0601 или 0106.

Полиция Киева ввела план "Перехват" в 12:10. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина похитил шестилетнюю дочь сожительницы. Установлено, что мать передала своему 41-летнему сожителю шестилетнюю дочь, чтобы он дождался приезда няни.

Как сообщалось, родители маленьких одесситов бьют тревогу из-за якобы участившихся попыток похищения детей. В соцсетях стали массово появляться сообщения с предостережениями о том, как ведут себя потенциальные злодеи и как они едва не украли ребенка того или иного "знакомого" человека.