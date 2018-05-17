В Киеве поймали дерзкого квартирного грабителя

В Киеве оперативники задержали дуэт квартирных грабителей.

Как сообщили в ГУ НП в столице, на территории Днепровского района сотрудники уголовного розыска заметили на улице двух подозрительных мужчин, одного из которых ранее задерживали за имущественное преступление. Следователи решили проследить за ними, а уже через несколько минут увидели, как один из них выходит из дома на проспекте Ватутина с ноутбуком в руках, и остановили его.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, несмотря на заверения мужчины о том, что ноутбук принадлежит ему, правоохранители осмотрели подъезд и на одном из этажей обнаружили входные двери с поврежденным замком. Более того, владелица квартиры в этот момент собиралась вызвать полицию.

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"Женщина сообщила, что вернулась домой и увидела в квартире неизвестного. Он ходил по комнатам и собирал ценное имущество, а когда увидел хозяйку квартиры – схватил вещи и выбежал в подъезд. Впоследствии потерпевшая узнала злоумышленника, которого оперативники остановили на улице", – сообщил полицейский.

Неподалеку разыскали и его сообщника. Мужчин в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали и доставили в управление полиции. Изъятые вещи вернули владелице.

"Задержанные – местные жители, 1982 и 1987 годов рождения. Ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Мы отрабатываем информацию об их причастности к аналогичным преступлениям на территории района", – добавил Александр Кузьмин.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о случае, когда в Киеве убегающий от полиции домушник спрыгнул с третьего этажа.

Напомним, ранее в Киеве полиция охраны задержала мужчину за кражу из квартиры. На улице Мечникова сработала система охранной сигнализации. На место вызова немедленно выехала группа реагирования полиции охраны. Через несколько минут правоохранители прибыли в квартиру и обнаружили поврежденное окно. Также на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции, которая задокументировала событие. Злоумышленник отжал пластиковое окно, проник в квартиру и похитил более 4 тыс. гривен и часы.