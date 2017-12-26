В Киеве произошло масштабное ДТП с участием фуры и двух авто

Сегодня, 04:15

На глазах патрульных водитель фуры Iveco врезался в Volkswagen и Toyota


Фото: Валентин

Фото: Валентин

Фото: Валентин

Фото: Валентин

Фото: Валентин

Фото: Валентин

В Киеве на Броварском проспекте, возле метро Левобережная, произошло массовое ДТП с пострадавшими и погоней.

Как передает с места происшествия корреспондент "Сегодня", на глазах патрульных водитель фуры Iveco врезался в Volkswagen и Toyota. После столкновения, как сообщается, водитель фуры пытался скрыться с места аварии. Сейчас его задержала полиция. По предварительным данным, мужчина, вероятно, был пьян.

Напомним, в Одессе неадекватный водитель пытался заехать в супермаркетСегодня около 9:00 на углу улиц Старопортофранковской и Тираспольской улиц водитель автомобиля Peugeot столкнулся с "Жигули". По словам копов, водитель иномарки имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину задержали.

Также сообщалось, что в городе Вишневое под Киевом двое иностранцев выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочкуСейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков. Правоохранители также сообщили, что мужчины пытались скрыться от патрульных. "Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", – отметили в ведомстве.

Кроме того, напомним, в масштабное ДТП в Киеве столкнулись три авто.
ДТП, грузовик, фура, врезался
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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