В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина

Сегодня, 20:54

Авария произошла возле поворота на село Чайки


Фото: ГУ НП Киева

Фото: ГУ НП Киева

Фото: ГУ НП Киева

Фото: ГУ НП Киева

В Святошинском районе Киева сегодня днем столкнулись автобус и грузовик. Инцидент произошел около 15:15 на проспекте Победы возле поворота на село Чайки, сообщает ГУ НП Киева.

По предварительной информации, маршрутный автобус осуществлял разворот, проехал две полосы – и произошло столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес-Бенц".

В результате аварии одна пассажирка маршрутки – 38-летняя киевлянка – получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Другим пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Святошинского управления полиции. Механизм и причина ДТП устанавливается.

Ранее в городе Вишневое Киевской области произошло столкновение трех маршрутных автобусов, в результате которого пострадали четыре человека. 

Не так давно в Харьковской области в ДТП три пассажира маршрутки получили ранения в столкновении с грузовиком.

Напомним, 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадал.
автобус, ДТП, маршрутка, маршрутки, грузовик, столкнулись
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГУНП в Николаевской области

Смертельное ДТП под Николаевом: столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня, 15:32

В крови водителя легкового автомобиля обнаружили 2,2 промилле алкоголя

Донбасс

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Мариуполе под колеса легковушки попал пенсионер

Сегодня, 14:59

Мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора
Загрузка...

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

Крупное ДТП в Запорожье: девушка сбила двух пешеходов и врезалась в патрульных, опубликовано видео

Сегодня, 14:36

Виновница аварии пыталась сбежать на чужом авто

Харьков

Фото: пресс-служба Нацполиции

ДТП в центре Харькова: иномарка вылетела на тротуар и перевернулась

Сегодня, 11:57

В результате аварии один из водителей оказался в больнице
Загрузка...