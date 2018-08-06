В Киеве столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина

В Святошинском районе Киева сегодня днем столкнулись автобус и грузовик. Инцидент произошел около 15:15 на проспекте Победы возле поворота на село Чайки, сообщает ГУ НП Киева.

По предварительной информации, маршрутный автобус осуществлял разворот, проехал две полосы – и произошло столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес-Бенц".

В результате аварии одна пассажирка маршрутки – 38-летняя киевлянка – получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Другим пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Святошинского управления полиции. Механизм и причина ДТП устанавливается.

Ранее в городе Вишневое Киевской области произошло столкновение трех маршрутных автобусов, в результате которого пострадали четыре человека.

Не так давно в Харьковской области в ДТП три пассажира маршрутки получили ранения в столкновении с грузовиком.

Напомним, 20 июля под Николаевом произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров получили ранения.

В тот же день в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадал.



