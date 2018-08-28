В Киеве столкнулись шесть машин: появились фото ДТП

Водители шести машин более четырех часов оформляли ДТП, хотя могли просто придерживаться дистанции на дороге

На проспекте Победы в Киеве сегодня, 28 августа, утром в дорожно-транспортное происшествие попали шесть автомобилей. Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что причиной аварии стало несоблюдении дистанции.

"Так бывает, когда летят бампер в бампер в левом ряду на проспекте Победы. Оформляются уже четыре часа, шесть машин, некоторые в полутотал. Вообще надо посочувствовать и посетовать на плохие дороги, мол, яму после парада объезжали и вот такое, но я не буду сочувствовать", – говорится в сообщении.

Автор поста подчеркнул, что виновны в ДТП могут быть не все – кто-то мог стать заложником ситуации.

Напомним, на днях в Киеве случились две крупные аварии – пьяный выскочил на "встречку" и протаранил другой автомобиль, вылетев при этом в столб; а другое ДТП случилось с участием трех машин, где инкассаторский автомобиль и вовсе перевернулся от удара.

Как рассказывал на днях министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.