В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный

В Святошинском районе Киева трамвай №1 сошел с рельсов и врезался во встречный. Об этом сообщает Укринформ.

Движение было заблокировано на ул. Семиренко на перегоне между ул. Барского- Жолудева в направлении Борщаговки. В Киевпасстрансе сообщили, что на время устранения последствий ДТП на участке ул. Гната Юры – Борщаговка было организовано автобусное сообщение.

В 19:45 движение трамваев возобновилось.

Как сообщалось, ранее в Киеве в Пуще-Водице произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12. Водитель трамвая утверждает, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы.

Ранее в июле на улице Зодчих в столице произошла авария: автомобиль врезался в заднюю часть трамвая прямо на рельсах. Скоростные трамваи маршрутов №№1 и 2 не ходили в обе стороны.

Напомним, в июне в Киеве произошло ЧП на Борщаговской линии скоростного трамвая. Как сообщается в группе "Транспорт Киева", трамвай, который ходит по маршруту №1, сошел с рельсов на станции "Зодчих", рядом с пересечением бульвара Кольцова и улицы Семьи Сосниных.