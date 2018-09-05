В Киеве троллейбус лопнул пополам посреди дороги – новые подробности ЧП

В Киеве вчера днем на проспекте Маяковского произошло необычное ЧП с троллейбусом-гармошкой. Его корпус сломался посередине, как раз в месте гармошки.

Сообщалось, что пострадали пассажиры, но в КП "Киевпастранс" опровергли эти слухи.

"Водитель троллейбуса услышал характерный скрип. Понял, что может быть поломка и высадил пассажиров на ближайшей остановке, всего семь человек. Когда люди покинули салон, водитель решил доехать в депо без технической помощи. Но уже через несколько метров троллейбус окончательно сломался. В нем лопнула несущая конструкция. Транспорт требует ремонта и был отбуксирован в депо", — рассказали "Сегодня" на предприятии.

Ранее мы сообщали о случае, когда во время движения на пересечении Харьковского шоссе и улицы Вербицкого от маршрутки отвалились передние двери, которые упали на проезжую часть. Происшествие произошло в час пик, когда эта маршрутка битком набита пассажирами.

Напомним, в марте мы сообщали, что на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь). В маршрутке отвалилась задняя дверь.