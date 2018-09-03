В Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома – СМИ

В Шевченковском районе Киева женщина выпала с третьего этажа старого здания, когда пыталась сделать селфи. Инцидент произошел в воскресенье 2 сентября, сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении.

Так, инцидент произошел после обеда. 39-летняя женщина, работающая преподавателем иностранного языка, ради селфи залезла в старое заброшенное здание, откуда и упала.

По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу.

У пострадавшей было диагностировано подозрение на острую интоксикацию вследствие употребления алкоголя.

Напомним, 28 августа, из окна 13 этажа жилого дома по адресу Алма-Атинская, 39д выпала 15-летняя девочка, которая делала селфи на подоконнике. От полученных травм она скончалась мгновенно.

Ранее в Киеве 11 июля, на бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева из окна выпала 7-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Напомним, еще одно опасное развлечение подростков – зацепинг, – недавно также чуть не завешилось трагедией. На электричке, которая ехала из Ирпеня в Киев, заметили четырех девочек. Школьницы ехали, прицепившись к кабине электропоезда.

Прибыв в Киев, любительницы острых ощущений спрыгнули на перрон, а одна из них оказалась на рельсах, чудом не угодив под электричку. С путей девочку на перрон вытащила подружка.