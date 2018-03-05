В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки из дома-музея

В этом доме в 1899-1909 годах жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 года в нем работает музей поэтессы

Ночью 3 марта был украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве на ул. Саксаганского, 97.

Об этом сегодня сообщается на странице Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Facebook.

"Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы. Авторы работы – скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко – известные мастера, народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко", – говорится в сообщении.

Деятели культуры напоминают, что скульптурная композиция была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

"Теперь на фасаде мемориального дома остались куски арматуры и отверстия, где было надежное крепление, держало тяжелую конструкцию столько лет. Несложно заметить, что бюст снимали профессионалы, ведь нет никаких дополнительных повреждений, не проводились никакие дополнительные демонтажные работы. Воры позаботились заранее о надежной лестнице или помосте, потому что с "земли" его не достанешь и легко в руки не возьмешь", – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Ранее глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский сообщил об очередном вопиющем случае, который произошел в столице: неизвестные снова обворовали памятник на могиле знаменитой писательницы Леси Украинки на Байковом кладбище. Исчезли бронзовые гирлянды, которые украшали постамент. Пропажу заметили как раз накануне дня рождения Леси Украинки, который отмечают 25 февраля.

Как сообщалось, в Днепре ночью 1 января исписали красной краской памятник участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе. Взявшие на себя ответственность утверждают, что данная акция приурочена к дню рождения Степана Бандеры. Как сообщили в общественной организации С14, объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации С14, она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

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