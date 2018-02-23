В Киеве задержали серийную похитительницу джинсов

Менее чем за час женщина похитила из двух магазинов одежду на сумму более пяти тысяч гривен

В столице правоохранители задержали женщину, которая менее чем за час обокрала два магазина одежды.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в Днепровском районе работники оперативно-поискового отдела столичного главка полиции заметили женщину, которая вышла из торгового центра на проспекте Ватутина и постоянно оглядывалась. Внимание розыскников привлек пакет с вещами, который она держала в руках, поэтому они решили его проверить.

В пакете правоохранители обнаружили несколько пар джинсов с ценниками, но предоставить чеки женщина не смогла. На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Выяснилось, что менее чем за час женщина похитила из двух магазинов одежды джинсы на общую сумму более пять тысяч гривен. Изъятые вещи узнали работники магазинов, задержанной оставалось только признаться в краже. Сейчас продолжается досудебное расследование, открытое следователями по факту аналогичного преступления, который она совершила раньше.

По факту кражи начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины. Относительно задержанной суд избрал меру пресечения – домашний арест. Следователи проводят необходимые действия, чтобы собрать доказательную базу и привлечь злоумышленницу к уголовной ответственности.

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По данным полиции, с начала года в Киеве уменьшилось количество краж. За январь было зафиксировано 3296 случаев воровства против 4069 эпизодов за аналогичный период прошлого года. Среди них: 429 карманных краж (453 кражи за январь 2017 года), 422 автомобильных кражи (698), 477 квартирных краж (523).