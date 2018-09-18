В Киеве "заминировали" суд, рассматривающий дело Януковича

Сегодня, 15:23

Посетителей эвакуировали из здания

В Киеве "заминировали" суд, рассматривающий дело Януковича
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Из здания Оболонского райсуда Киева эвакуировали всех сотрудников и посетителей в связи с поступившим около 12:00 звонком о "заминировании". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Проход к зданию загородили лентами, прибыли взрывотехники, кинологи и пожарные автомобили. После осмотра никаких опасных предметов не обнаружили ни в самом здании, ни на территории суда.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Напомним, во вторник, 18 сентября, в Оболонском райсуде рассматривается дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. Пока происходила эвакуация, в суде был объявлен перерыв.

Напомним, киевлянин отомстил жене и "заминировал" собственную квартиру. Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Кроме того, в Киеве пьяный пассажир "заминировал" маршрутку. В салоне возник конфликт между пассажирами, и мужчина решил таким образом "отомстить".
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