Киевлянин отомстил жене и "заминировал" собственную квартиру

Сегодня, 11:33

Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы

Фото: Нацполиция Киева
Фото: Нацполиция Киева

Киевлянин после ссоры с супругой позвонил в полицию и "заминировал" дом на бульваре Верховной Рады, в котором находится его собственная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Своими действиями мужчина пытался отомстить супруге. Перед его звонком в полицию звонила жена, которая заявила правоохранителям, что мужчина угрожает ей физической расправой. Прибывшие полицейские провели с мужчиной профилактическую беседу, но он "обиделся" на жену и "заминировал" дом.

Псевдоминером оказался 25-летний ранее судимый киевлянин, его задержали. Начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, молодому парню грозит 6 лет тюрьмы за "заминированный" 11 сентября супермаркет. Парень выпивал с друзьями и решил "пошутить".

Кроме того, в августе в Киеве "заминировали" здание суда во время рассмотрения дела Насирова. Сотрудники полиции никого не пускали в здание суда.
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