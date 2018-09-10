В киевском хостеле умер мужчина

В Киеве, где ранее пенсионер набросился на полицейского, вечером 9 сентября в одном из хостелов Голосеевского района был обнаружен труп мужчины. Вызов в экстренные службы поступил около 23:00.

Как сообщает Информатор, по предварительным данным, 28-летний мужчина приехал из Ровно и уже длительный срок проживал в шестиместной комнате.

Также стало известно, что в день смерти приезжий вернулся с работы и лег спать. В комнате на протяжении дня никого не было, но под вечер работники хостела обнаружили, что постоялец не дышит.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины и вызвали следственно-оперативную группу. По словам полиции, внешней следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, мужчина не пил и не курил.





Что стало причиной смерти, установит следствие. На месте происшествия работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.

Также мы писали о том, как во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.