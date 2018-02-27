В киевском ресторане мужчине порезали шею бритвой
Во время употребления алкоголя в ночном заведении между знакомыми возник конфликт
Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua
В столице за покушение на убийство задержали жителя Киевщины.
Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о том, что на полу в развлекательном заведении на улице Славгородская лежит раненый мужчина. По указанному адресу прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.
26-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи увезла "скорая".
Предварительно установлено: во время употребления спиртных напитков в ночном заведении между знакомыми возник конфликт, в разгар которого злоумышленник ударил оппонента бритвой по шее.
Правонарушителя задержали на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Киевской области. Правоохранители изъяли орудие совершения преступления и направили на экспертизу. Нападавшему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
Ранее мы сообщали, что в течение суток в Броварском районе Киевской области полицейские раскрыли несколько покушений на умышленное убийство людей.
В частности, 32-летний житель пгт Великая Дымерка приревновал жену к соседу. "Отелло" жестоко избил 40-летнего мужчину, после чего нанес жертве несколько ударов сковородой по голове.
Ранее в Киеве 18-летний парень до полусмерти избил незнакомца. Нападавший орудовал телескопической палкой и ножом.