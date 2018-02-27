В киевском ресторане мужчине порезали шею бритвой

Сегодня, 10:52

Во время употребления алкоголя в ночном заведении между знакомыми возник конфликт

 


Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина ударил оппонента бритвой по шее. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В столице за покушение на убийство задержали жителя Киевщины.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение о том, что на полу в развлекательном заведении на улице Славгородская лежит раненый мужчина. По указанному адресу прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

26-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи увезла "скорая".

Предварительно установлено: во время употребления спиртных напитков в ночном заведении между знакомыми возник конфликт, в разгар которого злоумышленник ударил оппонента бритвой по шее.

Правонарушителя задержали на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Киевской области. Правоохранители изъяли орудие совершения преступления и направили на экспертизу. Нападавшему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что в течение суток в Броварском районе Киевской области полицейские раскрыли несколько покушений на умышленное убийство людей.

В частности, 32-летний житель пгт Великая Дымерка приревновал жену к соседу. "Отелло" жестоко избил 40-летнего мужчину, после чего нанес жертве несколько ударов сковородой по голове.

Ранее в Киеве 18-летний парень до полусмерти избил незнакомца. Нападавший орудовал телескопической палкой и ножом.
покушение, скорая, конфликт, бритва, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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