В Киевской области в доме у мужчины нашли амфетамина на полмиллиона

Полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен.

Как сообщают в ГУ НП в Киевской области, ранее судимый житель Фастовского района по месту жительства устроил подпольную нарколабораторию и хранил оружие.

Как отметил глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, во время проведения санкционированного обыска в хозяйственном помещении жителя с. Кожанка, работники Фастовского отделения полиции обнаружили и изъяли средства, принадлежности и прекурсоры для изготовления наркотического средства – около 2,5 кг и 2 кг 100 г психотропного вещества – амфетамин.

Также полицейские изъяли 7 патронов калибра 5,45 мм, пистолет и тротил весом около 200 гр.

35-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту открыто три уголовных производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в апреле мы сообщали, что в Херсоне Служба безопасности Украины накрыла лабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества – амфетамина, с "прибылью" в 100 тысяч в месяц. Двое злоумышленников организовали производство психотропа в съемной квартире и пытались создать свою сеть наркодилеров.

Также мы сообщали, что в Киеве злоумышленники оборудовали лабораторию по изготовлению амфетамина в арендованной квартире. Во время обыска работники полиции изъяли около полкилограмма готового наркотика