В полиции сообщили о причинах конфликта в Университете "Украина"

Сегодня, 22:50

На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Причиной конфликта, который произошел во вторник вечером, 7 августа, в Киеве в Университете "Украина"по предварительным данным, стали цивильно-правовые отношения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила пресс-секреталь Нацполиии Киева Оксана Блыщик.

"Предварительно известно, что конфликт возник между арендатором, который не платил деньги за аренду помещения, и орендодателем. На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции", – прокомментировала Оксана Блыщик.

Ранее информацию о рейдерском захвате Университета подтвердила директор Центра инклюзивных технологий обучения в Университете "Украина" Юлия Ресенчук. На своей страничке в Facebook она рассказала о подробностях инцидента и опубликовала видео происходящего.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество рейдерских захватов:отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как бороться с рейдерами. По его  словам, при попытке рейдерских захватов в Украине силовики должны жестко реагировать – задерживать рейдеров и доставлять в суд. Премьер убежден, что с рейдерами нужно действовать жестко.

Также президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности".
Киев, университет, полиция, рейдерский захват, конфликт
Источник:

"Сегодня"

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