В сети показали фото водителя, который сбил насмерть женщину в Киеве

Сегодня, 15:01

Полиция также рассказала подробности случившегося, и в каком состоянии был сам водитель

Место ДТП. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Место ДТП. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали виновника смертельной аварии в Киеве на улице Бориспольской, в результате которой погибла женщина. В отношении водителя возбуждено уголовное производство, сообщает киевская полиция.

В полиции сообщили, что водитель Chevrolet проехал перекресток на красный сигнал светофора и выехал за пределы проезжей части, когда двигался по улице Ялтинской в сторону Бориспольской.

"На тротуаре он смертельно травмировал женщину-пешехода 50-55 лет, а автомобиль перевернулся на бок. Установлено, что водитель за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения (1,58 промилле). Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Также в Facebook появилось фото водителя, который сбил женщину.

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Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.
Киев, ДТП, водитель, женщина, полиция, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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