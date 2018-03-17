В сети появилось видео массовой драки в киевском супермаркете

В сети появилось видео массовой драки в магазине "Ашан" на ул. Берковецкой в Киеве, которая произошла вечером 15 марта. Ролик опубликовало сообщество "Киев Оперативный".

Напомним, что в четверг, 15 марта, вечером девушки-подростки начали бегать по магазину и ломать витрины. На замечания охранников они не реагировали, более того, позвали парней, которые завязали драку с охранниками. Чтобы усмирить молодых людей, охрана вызвала полицию. Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но те начали прыгать и на полицию.

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На данный момент полиция устанавливает обстоятельства этого конфликта.

Ранее мы писали о том, что происходит в супермаркетах Украины: кражи, убийства и драки с охранниками.

Напомним, в одном из супермаркетов Днепра охранник избил вора магазина до полусмерти. В результате пострадавшего мужчину каретой скорой помощи доставили в больницу.