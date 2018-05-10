Валютным мошенникам, которые отстреливались при попытке бегства от полицейских, светит 15 лет тюрьмы

В Киеве суд постановил арестовать валютных мошенников, которые 8 мая отстреливались при попытке бегства от полицейских.

Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит до 15 лет заключения", – отмечается в сообщении.

Разоблачили валютных мошенников сотрудники уголовного розыска.

Сейчас следователи открыли два уголовных производства по ст. 186 ("Грабеж") и ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.

По словам старшего следователя по особо важным делам Главного управления Нацполиции в г. Киеве Сергея Руденко, злоумышленники арендовали помещение на первом этаже здания на улице Татарской в Шевченковском районе, которое ранее использовал банк.

"То есть там уже была касса с окошком и несколько комнат. Владельцу мошенники сообщили, что "снимают" метры с целью оборудовать там химчистку. Впоследствии аферисты добавили несколько перегородок, поставили офисную технику, мебель, банковский терминал, стенды. От имени банка разместили в Интернете объявление о покупке валюты по выгодному курсу и ждали звонка "крупного" клиента", – сообщил Руденко.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили несколько повреждений в стенах. Готовясь к преступлению, мужчины планировали сделать второй выход. Однако сумели пробить только лаз в стене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве на Татарке валютные мошенники устроили стрельбу

"После договоренности с предпринимателем об обмене нескольких десятков тысяч американских долларов злоумышленники разместили на входе банковскую вывеску. Далее пригласили на час двух молодых людей, которые даже не догадывались об участии в преступлении, но должны были быть для посетителя менеджерами финансового учреждения. Один из мошенников стал кассиром, другой – остался наблюдать на улице", – сообщил старший следователь.

Получив от клиента 10 тыс. долларов, аферист пошел якобы пересчитывать купюры в соседнюю комнату. Предприниматель, потеряв кассира из поля зрения, занервничал и попытался вернуть деньги, начал кричать. Между тем злоумышленник положил валюту в рюкзак и поспешил через окно на улицу. Там передал рюкзак напарнику, после чего оба попытались скрыться в разных направлениях.

"Мы имели оперативную информацию о возможной махинации, поэтому были неподалеку и начали преследование злоумышленников. Кассир сразу сбросил пистолет, как впоследствии установили – незарегистрированный. Его сообщник, который держал рюкзак с деньгами, также достал оружие и применил его в нашу сторону, сделав не менее трех выстрелов, но мы их задержали", – отметил правоохранитель.

В результате стрельбы никто не пострадал. С места происшествия полиция изъяла два пистолета, деньги, "атрибутику" банковского учреждения.

24-летний "кассир" сообщил, что это была не первая махинация, в которой он принимал участие. Также он добавил, что для маскировки внешности использовал бороду и татуировки, которые рисовал хной.

Кроме того, полиция нашла договоры аренды на другие помещения. В настоящее время правоохранители располагают информацией о совершении молодым человеком еще восьми аналогичных преступлений.

"Участие в других эпизодах преступной деятельности сообщника – 36-летнего киевлянина – проверяется. Мужчинам объявлены подозрения в совершении двух уголовных преступлений – грабежа и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа", – добавил Руденко.

Напомним, в Киеве суд приговорил организатора фальшивых обменок к пяти годам тюрьмы. Когда клиенты передавали злоумышленнику деньги, злоумышленник закрывал их в помещении, а сам исчезал.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Киеве молодые мошенники организовали фальшивый обменник. Злоумышленников с крупной суммой чужих долларов задержали правоохранители.