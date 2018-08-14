За кражу кабеля в Киеве мужчина сядет на четыре года в тюрьму

Правоохранители Киева задержали мужчину, который похитил 30 метров сетевого провода. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Отмечается, что в апреле этого года злоумышленник проник в подвал, сломав замок входной двери. Патрульные полицейские заметили подозрительную личность и проследили за ним.

В подвале мужчина отрезал почти 30 м сетевого кабеля. Однако правоохранители помешали вору сбежать. Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Херсона, ранее судимый за грабеж и хулиганство. Подольский райсуд Киева приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в марте в Киеве двоих мужчин задержали за кражу кабеля связи. Злоумышленники вырезали 60 м кабеля для сдачи в пункт металлолома. Их задержали, когда они обжигали провода на костре.

Ранее мы сообщали, что в течение февраля в Киеве злоумышленники несколько раз резали кабели связи "Укртелекома".

Напомним, в октябре 2017 года в Киеве поймали серийного похитителя кабеля связи. Мужчина залез в коммуникационный колодец, где вырезал пять метров кабеля.