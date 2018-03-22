Задержанный со взрывчаткой в киевском метро жил в палаточном городке Саакашвили – Геращенко

Сегодня, 15:57

Мужчина был замечен во время акций протеста у Верховной Рады

 

На фото задержанный обведен красным кругом. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
На фото задержанный обведен красным кругом. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Мужчина, которого задержали на станции метро "Житомирская" со взрывчаткой, ранее был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады и некоторое время жил в палаточном городке. Также он был замечен возле офиса партии "Рух Нових сил Саакашвілі". Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в Facebook.

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По словам Геращенко, фамилия и инициалы задержанного – Гресик Т.В., он 1990 г.р., а в его рюкзаке нашли тротиловую шашку весом около 100 г, взрывчатое вещество типа пластид – 100 г, два запала и два детонатора.

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Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Напомним, в середине марта в Харькове полицейские изъяли у мужчины тротиловую шашку, которую тот якобы "нашел" на мусорной свалке. Как сообщили в пресс-службе полиции, 41-летний харьковчанин был задержан на железнодорожной станции "Основа".

Ранее на автовокзале в Бахмуте был задержан мужчина с килограммом пластида"Полицейские совместно с военнослужащими службы правопорядка остановили мужчину, который нарушал нормы административного законодательства. При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована под хлеб с этикеткой. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка – пластид, массой около 1 килограмма", – рассказали правоохранители.
саакашвили, взрывчатка, тротил, Житомирская
Источник:

"Сегодня"

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