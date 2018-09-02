На одной из станций метро в Киеве закроют один выход

В Киеве один из выходов из подземного перехода станции метро "Тараса Шевченка" закроют с 3 сентября до 31 октября, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"С 3 сентября по 31 октября 2018 будет закрыт вход/выход подземного перехода станции метро "Тараса Шевченко" в направлении ул.Оленивской, со стороны ЗАО "Киевмлын", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что временное закрытие связано с обустройством сквера на улице Межигорской, 83.

Как сообщалось, в Киеве снова заговорили об идее установить в подземке новые информационные табло с отсчетом времени до прибытия поезда. Проект решения по новым табло несколько дней назад был зарегистрирован в Киевраде.

Напомним, жизнь столичного метрополитена не стоит на месте. В прошлом году в подземке начали активно переходить на более современные системы оплаты проезда, появилась станция, на которой нет кассиров, а один модный бренд снял рекламный ролик, который в сети называют одним из самых красивых в 2017 году. На этот год также немало планов: в подземке будут строить новые станции, а старые станут доступнее для маломобильных пассажиров. Сайт "Сегодня" узнал, что ожидает метрополитен в 2018 году.