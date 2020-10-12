Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)

В Киеве в понедельник, 12 октября, на Героев Сталинграда произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Водитель автомобиля Toyota сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте", – говорится в сообщении.
Отметим, женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.
Ранее мы писали, как камеры на дорогах повлияли на количество ДТП. На участках дороги, где установлены камеры фотофиксации, количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось в три раза.
Напомним, на Житомирской трассе недалеко от Киева произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса – пострадало 10 человек.
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