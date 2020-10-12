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Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)

12 октября, 10:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Происшествие произошло на Героев Сталинграда

В Киеве в понедельник, 12 октября, на Героев Сталинграда произошло смертельное ДТП.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Водитель автомобиля Toyota сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте", – говорится в сообщении.

Отметим, женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

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Ранее мы писали, как камеры на дорогах повлияли на количество ДТП. На участках дороги, где установлены камеры фотофиксации, количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось в три раза.

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Напомним, на Житомирской трассе недалеко от Киева произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса – пострадало 10 человек.

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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