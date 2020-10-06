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Под Киевом в ДТП пострадали около 10 человек (фото)

6 октября, 17:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предварительно, легковушка подрезала микроавтобус

На Житомирской трассе недалеко от Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и микроавтобуса.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент случился вблизи села Капитановка. Mercedes Sprinter столкнулся с легковушкой Opel. Из-за удара "спринтер" вылетел на обочину, где столкнулся с рекламным сооружением.

По предварительным данным, легковушка подрезала микроавтобус. Травмы получили около 10 человек.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла на месте.

Кроме того, на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате столкновения погиб мужчина – водитель буса.

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