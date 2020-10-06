Под Киевом в ДТП пострадали около 10 человек (фото)

На Житомирской трассе недалеко от Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и микроавтобуса.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент случился вблизи села Капитановка. Mercedes Sprinter столкнулся с легковушкой Opel. Из-за удара "спринтер" вылетел на обочину, где столкнулся с рекламным сооружением.

По предварительным данным, легковушка подрезала микроавтобус. Травмы получили около 10 человек.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем автомобиля Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла на месте.

Кроме того, на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате столкновения погиб мужчина – водитель буса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться