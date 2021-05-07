Без прав и под "феном": в Киеве курьер на мопеде устроил гонки с полицией (видео)

Парень на арендованном незарегистрированном мопеде рассчитывал избежать штрафа, но теперь задержание обойдется ему дороже

В Киеве в ночь на 7 мая курьер одной из служб доставки на мопеде пытался убежать от патрульной полиции, которая хотела остановить его за нарушение правил. При этом курьер мчался по тротуару, а полицейским даже пришлось сделать несколько выстрелов.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Погоня происходила в районе Спортивной площади. Полиции таки удалось задержать нарушителя.

Когда его догнали, он бросил мотороллер и пытался убежать пешком, но его поймали. Мотороллер отправили на штраф-стоянку.

После задержания парень рассказал, что убегал от полиции, потому что у него нет прав, мопед не зарегистрированный и арендованый. Кроме того, нарушитель признался, что утром употреблял "фен" (амфетамин).

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Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки, 5, в котором погибла 18-летняя девушка. Водитель авто был пьян.

Мы также сообщали, что в Житомире нарушитель подстрелил сам себя, убегая от полиции, когда его пытались задержать за хулиганство.