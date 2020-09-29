Бил камнем, душил, ударил ножницами в горло: в Киеве нашли подозреваемого в убийстве на Лысой горе (фото, видео)

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет тюрьмы

В Голосеевском районе Киева 34-летний ранее судимый уроженец Черниговской области убил мужчину.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. Это – уроженец Ровенской области, 1974 года рождения. К его убийству причастен 34-летний ранее судимый за убийство уроженец Черниговской области.

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Как рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олег Самойлик, при осмотре криминалисты обнаружили на теле мужчины три различных вида повреждений.

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"Потерпевшего сначала били камнем по голове, потом душили, а напоследок злоумышленник ударил ему ножницами в горло. Окончательная причина смерти будет установлена ​​после получения заключения судебно-медицинской экспертизы".

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Накануне мужчины познакомились и распивали спиртные напитки на Лысой горе. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, который перерос в потасовку и драку.

"По месту его проживания в столице, а это – территория гаражного кооператива, мы обнаружили и изъяли мобильный телефон, банковскую карту, а также вещи погибшего, сумку с ремешком, идентичным тому, которым душили мужчину. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз", – добавил подполковник полиции.

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Подозреваемому грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Фигуранту выдвинули подозрение по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На период досудебного расследования районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в феврале этого года в заливе Собачье Устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри – полиция нашла убийцу. Квартирант убил пенсионера, чтобы завладеть его жильем.

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