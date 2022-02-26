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Битва за Киев продолжается! Стреляют даже в центре столицы – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 06:25
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В столице Украины идет непрерывная стрельба, начались уличные бои – что происходит в разных районах города
В Киеве продолжаются бои
В Киеве продолжаются бои / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на 6 утра 26 февраля звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Об этом сообщили в соцсетях.

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Как пишет KIEVMAP, бои слышны в самом центре Киева, а на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Также стрельба идет в районе политехнического института.

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Неспокойно и на Караваевых Дачах – в Сети очевидцы публикуют видео.

Тем временем в районе зоопарка, где ночью были бои, сейчас масштабный пожар.

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Что происходит в Украине в третий день вторжения

  • В Администрации Байдена ввели новые ограничения против топ-чиновников РФ – в новый санкционный список из-за войны против Украины попали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
  • Vgorode пишет, что в Киеве на проспекте Победы взорвали мост у метро "Берестейская" и российские войска двигаются в сторону Шулявки. Замглавы КГГА заявил, что информации о подрыве мостов у них пока нет.
  • Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов.
  • Оккупанты пытались уничтожить ТЭЦ-6 в Киеве. Украинская ПВО отбивает атаки.

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